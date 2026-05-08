主要キャラクターが続々退場している「ザ・ボーイズ」ファイナルシーズン。第6話「たとえ天が落ちようとも」では、あるキャラクターの最期が生々しく描かれた。その舞台裏についてキャストが米、に語っている。 この記事には、「ザ・ボーイズ」シーズン5第6話「たとえ天が落ちようとも」のネタバレが含まれています。 「あのキャラクターが大好きなので、悲しかった」--> この記