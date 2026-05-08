マーベル・ドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2の最終話では、とあるキャラクターがサプライズ登場を果たした。その裏側や今後の展開について、ショーランナーのダリオ・スカルダパンが米に語っている。 この記事には、「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2第8話「サザンクロス」のネタバレが含まれています。 嬉しい再登場が実現！--> この記事には、