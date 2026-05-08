巫女として活動するノ・スルビが、悪質コメントについて心境を明かした。ノ・スルビは5月6日にインスタグラムを更新。【写真】豊かなボリューム…スイムウェアのノ・スルビ「ダオンが1週間前に残したコメントを見ました」と投稿した。併せて公開されたキャプチャ画像には、ノ・スルビの娘が悪質コメントを書き込む人々に向け、「ママに悪口を言わないでください」とコメントを残した様子が収められていた。これについてノ・スルビ