体調を崩しやすかったり、すぐに体力がなくなってしまう“虚弱体質”を自覚する若い女性たちが増えている近年。スペシャリストからのアドバイスを実践し、“脱虚弱” を目指して少しずつ習慣を変え、毎日を楽しく過ごそう。疲労は増え、体力は低下…。Wパンチに対抗するアプローチとはすぐ体調を崩し、休日は何もする気力が湧かない…。そんな“虚弱”を自認する若い人が増えている。片野秀樹さんが代表理事を務める日本リカバリー