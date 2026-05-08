フランス発のラグジュアリーシューズブランド「Repetto（レペット）」から、春夏気分を盛り上げる特別なカスタマイズフェア「RIBBON BAR（リボン バー）」が登場♡2026年5月13日（水）から5月26日（火）まで、全国のレペット店舗にて開催されます。お気に入りのサテンリボンを選んで、自分だけの“Tennis Silk スニーカー”にアレンジできる、ファッション好き必見のイベントです♪ 足元を彩