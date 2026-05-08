福岡市中央区の舞鶴公園で４月に桜が倒れた問題を受け、市は７日、園内の桜を緊急点検したところ、４８本が「何らかの措置が必要」と診断されたことを明らかにした。うち１０本は枝を剪定（せんてい）して安全を確保した。倒木は「福岡城さくらまつり」開催中の４月８日に発生。植樹から７０年近く過ぎた高さ約１５メートルのソメイヨシノが倒れた。けが人はいなかった。市は翌日から、福岡県樹木医会に依頼して緊急点検を実