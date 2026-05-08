複数のアメリカメディアは7日、アメリカ軍がホルムズ海峡に近いイランの港などを攻撃したと報じました。アメリカメディアによりますと、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦がホルムズ海峡を航行中、イランによる複数のミサイルやドローンなどの攻撃を受けました。アメリカ側によりますと、被害はないということです。これを受けてアメリカ軍は、イラン南部のバンダル・アッバースや、ペルシャ湾のゲシュム島にある港を攻撃したと報じら