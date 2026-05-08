結婚相手として公務員男性を「好印象」と答えた女性は、半数を下回る――そんな調査結果が、株式会社Presia（広島市中区）が運営する結婚相談所『Presia』による「婚活における公務員男性の印象調査」で分かりました。では、公務員男性に対するネガティブな印象には、どのようなことがあるのでしょうか。【調査結果】婚活における公務員男性に対する印象調査は、婚活経験のある全国の20〜40代の女性180人を対象として、2026年4月に