中国税関の統計によると、今年第1四半期（1-3月）、中国のロボット産業は海外市場の開拓ペースを加速させた。個別に分類された各種ロボットの輸出額は合計113億2000万元（約2603億6000万円）に達し、製品は世界148の国・地域に輸出された。分野別に見ると、清掃ロボットが特に好調だった。今年新たに追加されたロボット関連税目として、清掃ロボットの第1四半期の輸出額は77億5000万元に達し、ロボット輸出総額の68．5％を占め、中