新しい南北軸として活躍に期待2026年2月1日、愛知県で工事が進められている県道12号線「豊田一色線バイパス」のうち、西尾市内で工事が進められていた一部区間が開通。同日15時から供用を開始しました。一体どのような道路で、開通してどう便利になったのでしょうか。豊田一色線バイパスは、愛知県が管理する県道12号線として、安城市にある安城西尾ICから西尾市一色町にかけての延長約32kmを計画しています。【画像】超便