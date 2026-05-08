日本テレビの郡司恭子アナウンサー（35）が8日までに自身のインスタグラムを更新。私服ショットを公開した。「ピクニックしたときのコーディネート」とつづり、黒のトップスに白のパンツを合わせたコーディネートを披露。トップスは背中が大胆に露出している。「韓国で買ったサングラスとブラウンのバレエシューズは週3使っています！」と愛用品を紹介した。この投稿に「背中が大胆」「美しすぎます」「ハイファッション」