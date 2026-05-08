歌手・俳優の赤西仁が7日、自身のインスタグラムを更新。父の写真を初公開した。【写真あり】「遺伝子が最強」赤西仁が初公開した父赤西は「ボクのパパ」とつづり、モノクロの父の写真を投稿。ハッシュタグで「初公開」と添えた。この投稿には「仁くんと似てるね」「イケメン！」「やんちゃだ！」「面影あるねー」「遺伝子が最強」「骨格似てますね」といった声が寄せられている。