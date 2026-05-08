元乃木坂４６で３月に第１子出産を発表した松村沙友理が７日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時５５分）に出演した。ＭＣの山里亮太に「さゆりんご！結婚＆出産おめでとう」と祝福されると、松村は「ママりんごになりました」とりんごを表現するように両手で円を作った。「いや、もうホントに赤ちゃんって究極のあざといだなっていうのを感じてます」と松村。「朝起きた時からニコニコが止まらな