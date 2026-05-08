スイング時のパワーを最大限に発揮する為に重要なことは下半身の粘り！ 氣が充実していれば、下半身がだらしなく、ゆるむことはない スウィングにおけるパワーの正体のひとつは、上半身の捻れと下半身の粘りでした。上半身の捻れと下半身の粘りのギャップが、スウィングのパワーの大きさになります。ト&#