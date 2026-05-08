【ユーロ圏】 ドイツ貿易収支（3月）15:00 予想176.0億ユーロ前回197.0億ユーロ（198.0億ユーロから修正）（貿易収支) ドイツ鉱工業生産指数（3月）15:00 予想0.3%前回-0.3%（前月比) 予想-1.8%前回0.0%（前年比) 【米国】 雇用統計（4月）21:30 予想6.0万人前回17.8万人（非農業部門雇用者数・前月比) 予想4.3%前回4.3%（失業率) 予想0.3%前回0