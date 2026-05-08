日本の武器輸出解禁をめぐる議論で、財務省の元官僚で経済学者の髙橋洋一氏は「中国が批判してくるときは、だいたい日本にいい話」だとする持論を展開した。 【TVer】元自衛隊トップが元総理を猛批判「人間としてどうか」「友達なくす」 ©ABCテレビ 高市政権は日本が長年設けてきた武器輸出の制限を大きく緩和し、殺傷能力のある武器の輸出を可能とする方向へ方針を転換した。武器の輸出により、日本の防衛ネ