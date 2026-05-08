5月8日（金）の『ザワつく！金曜日』では、長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が値段当てクイズに挑む「どんどん高くなる選手権」が開催される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回は「職人技が光る日用品スペシャル」と銘打ち、日本の技術力を結集して作られた3つの日用品を厳選。3人がその価格を予想していき、もっとも近い答えを出したら1ポイント、ピタリ値段を当てたら3ポイントをゲットできると