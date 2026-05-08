[5.7 ECL準決勝 クリスタル・パレス 2-1 シャフタール]UEFAカンファレンスリーグ(ECL)は7日、準決勝第2戦を行い、MF鎌田大地所属のクリスタル・パレス(イングランド)がシャフタール(ウクライナ)を2-1で下した。2試合合計スコア5-2の大差で決勝進出。鎌田は先発出場で2点の起点となって勝利に貢献し、フランクフルト時代の2021-22シーズンにUEFAヨーロッパリーグ(EL)を制して以来、自身2度目の欧州タイトルに王手をかけた。昨季