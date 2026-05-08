[5.7 EL準決勝第2戦 フライブルク 3-1 ブラガ]UEFAヨーロッパリーグ(EL)は7日に準決勝第2戦を行った。MF鈴木唯人が所属するフライブルク(ドイツ)はホームでブラガ(ポルトガル)と対戦し、3-1で勝利。第1戦は1-2で敗れていたが、2試合合計4-3で制し、クラブ初の決勝進出を果たした。鈴木は3日のブンデスリーガ第32節ボルフスブルク戦で負傷。診断の結果、右鎖骨骨折と判明しておりメンバー外。それでも試合後には笑顔で仲間と喜び