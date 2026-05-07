「オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー（OFFICINE UNIVERSELLE BULY）」（以下、ビュリー）が、「香りと香りの物語」をテーマにしたポップアップイベントを6月1日から7日までトゥモローランド 渋谷本店のビュリーカウンターで開催する。【画像をもっと見る】今回のイベントは、ビュリーの人気アイテムである水性香水「オー・トリプル」のマニフェスト発表に合わせて開催。オー・トリプルは、アルコールを使用しない独自の