「アー・ペー・セー（A.P.C.）」が、スタイリスト兼クリエイティブ・ディレクターのルディヴィーヌ・ポワブラン（Ludivine Poiblanc）をアーティスティック・ディレクターに任命した。1987年にジャン・トゥイトゥ（Jean Touitou）が創業して以来、社外からアーティスティック・ディレクターを迎えるのは初。5月20日にミラノのショールームで、6月15日にパリのRue Madameで初のコレクションを発表する。【画像をもっと見る】ル