8日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比21ポイント安の771ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 842.93ポイントボリンジャーバンド3σ 817.71ポイントボリンジャーバンド2σ 792.50ポイントボリンジャーバンド1σ 791.12ポイント7日東証グロース市場250指数現物終値 775.40ポイント5日移動平均 771