イギリスのロンドンで7日、中国のスパイ2人が諜報機関を支援したとして有罪判決を受けました。地元メディアによりますと、中国のスパイに有罪が出たのは初だということです。外国の諜報機関を支援した罪で有罪判決を受けたのはロンドン入国管理局の元職員と香港経済貿易代表部の元幹部職員の男2人です。男らはイギリス内務省のコンピューターシステムへアクセスし、データベースから香港の民主化活動家らの情報を不正に入手してい