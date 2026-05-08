１６歳以上の自転車利用者の交通違反に反則金を科す「青切符（交通反則切符）」制度が導入された４月１日から同３０日までの間、島根県警が計１２件の青切符を交付したことがわかった。いずれもスマートフォンを使用しながら運転する「ながらスマホ」（反則金１万２０００円）で、県警は５月の「自転車マナーアップ運動」（３１日まで）に合わせて制度の周知を図る。県警は、青切符を交付した人の年代や性別、違反を行った場所