お笑いコンビ、スリムクラブの内間政成（49）が7日、Xを更新。若き頃の“別人”のようなルックスの写真を公開し、反響を呼んでいる。内間は「日本を変えてやる。と、思っていた時代」とだけ書き、十字架のネックレスをかけ、長髪を金色や茶色にそめ、上半身裸でカメラをにらみつけているようなショットをアップした。現在の丸刈りで穏やかな表情が多い内間とは雰囲気ががらりと違う印象だ。この投稿に対し、タレント有吉弘行は「ど