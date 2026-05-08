宮〓駿監督のアニメ映画『魔女の宅急便』が、スタジオジブリの監修により4Kデジタルリマスター化され、6月19日より全国のIMAX劇場にて期間限定で上映されることが決まった。併せて、IMAX劇場公開用のビジュアルが解禁となった。【写真】愛らしくあどけないキキがかわいい4Kポスター角野栄子による同名の児童文学を原作とした、スタジオジブリの宮〓駿監督による長編アニメーション映画『魔女の宅急便』。魔女の血を受け継ぐ1