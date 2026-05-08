続々お目見えする新作ドーナツに、毎回熱視線が集中する【ミスタードーナツ】ですが、今回は、あえて“じゃない方”のメニューに注目しました！ サッパリと食事をしたい人やドリンクでリフレッシュしたい人にもおすすめの、ミスドの「ひんやりメニュー」を飲茶 & ドリンクからピックアップ。これから暑くなってくるにつれて、いまいち食欲がわいてこない日にも嬉しいラインナップになっているん