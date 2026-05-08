人気ラッパーのアイス・スパイスが巻き込まれた“マクドナルド騒動”が、まさかの展開を迎えています。 マクドナルド店内で一般客から突然平手打ちを受ける映像が拡散され、大きな話題となったアイス・スパイス。ところがその直後、今度は競合ファストフードチェーン、ウェンディーズの新CMに出演し、SNSを騒然とさせています。 “ICE SPICY”タトゥーで自虐ネタ全開 「ウェンディーズが