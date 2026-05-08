G1・宝塚記念6月14日に行われる中央競馬のG1・宝塚記念（阪神芝2200メートル）のファン投票が7日にスタートした。JRAがキービジュアルとともにXで発表すると、ファンから様々な声が上がった。ファン投票は今月24日の午後11時59分まで。WEB限定で、14日に第1回中間発表、21日に第2回中間発表が行われ、最終結果は28日に発表される。JRA所属の現役競走馬（3歳以上）を1〜10頭まで選んで投票。第2回特別登録（出馬投票）を行っ