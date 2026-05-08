人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが、新恋人「神楽」さんとの２ショットを披露。神楽さんの子どもと遊ぶ様子も公開した。７日に自身のインスタグラムを更新し「飯田カップルとすき焼き行ったり、牧場いったり、コナン観に行ったり、公園で遊んだり、志らくさんが家に来たり、鬼茶会したり、Ｈ＆Ｍで買い物したり、家でゴロゴロしたりと充実したゴールデンウィークでした」と休日を回顧。「色々したけどあんまり写真撮ってない」と