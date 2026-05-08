完全体で再始動した世界的グループ「ＢＴＳ」がメキシコ大統領のＳＮＳに登場した。ＢＴＳは日本時間７日にメキシコメキシコ大統領官邸を訪問。クラウディア・シェインバウム大統領の歓迎を受けた。大統領とともにバルコニーにも登場し、官邸前に集まった約５万人から大歓声を浴びた。大統領は日本時間８日、自身の公式インスタグラムを更新。官邸内でＢＴＳメンバーらと自撮りしたショットを添え「官邸を訪問した際、ＢＴＳ