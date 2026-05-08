モデル・女優の冨永愛(43)が7日、自身のインスタグラムで出産したことを報告した。 【写真】お相手の俳優・山本一賢渋いイケメン！ 冨永は「無事、出産できましたことをここにご報告します」と公表。「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました」と率直な想いを記した。 また「20年前の章胤の出産以来、久しぶりの