【専門家の目｜太田宏介】富山FW亀田歩夢が今季5ゴール目を記録カターレ富山は5月3日、リーグ戦第14節でツエーゲン金沢と対戦し1-0の勝利を収めた。この試合で富山FW亀田歩夢が決めた個人技弾について、元日本代表DF太田宏介氏が注目している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇流通経済大学付属柏高の一員として出場した第103回全国高等学校サッカー選手権大会を沸かせたアタッカーが、Jリーグの舞