ユタ・ロイヤルズFCが発表なでしこジャパンのFW田中美南らが所属するアメリカNWSL（ナショナル・ウィメンズ・サッカー・リーグ）のユタ・ロイヤルズFCは、5月のAANHPI（アジア・アメリカ・ネイティブハワイアン・太平洋諸島系）文化遺産月間に合わせ、新たなユニフォームを発表した。田中が在籍していることもあって、漢字のユニフォームを作成したようだ。田中は2024年7月にINAC神戸レオネッサからユタ・ロイヤルズへ移籍。20