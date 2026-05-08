DF陣に負傷者が多い現在、複数のポジションをこなせる瀬古歩夢の重要性5月6日の試合が終わり、5月15日の日本代表メンバー発表まであと1回の週末を残すのみとなった。ワールドカップの最初の試合の24時間前までは5月半ばに登録される55人のリストの中から変更できるものの、それはあくまでメンバー登録された選手に負傷があった場合のみ。そうなると、やはり5月15日の発表時にしっかりとメンバー入りすることが肝要だ。森保一