中国人の女がノルウェー北極圏の衛星データを秘密裏に探り出した容疑で、現地当局に逮捕された。AFP通信は7日（現地時間）、ノルウェー国家公安警察（PST）が北極圏のアンドーヤ島など2カ所の住所地を対象に捜索を行い、「国家機密を狙った重大な情報活動」を試みた容疑で中国人の女を逮捕したと報じた。逮捕された中国籍の女に関する詳細は公開されていない。PSTは「中国の国家機関が極軌道衛星からデータをダウンロードするため