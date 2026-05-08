ブラジルで13歳の男子生徒が学校で拳銃を乱射し、教職員2人が死亡する事件が発生した。7日、スペイン語圏メディアのインフォバエによると、5日にブラジル西部アクレ州の州都リオブランコにある公立学校で、同校の在校生が銃を撃ち、教職員2人が死亡し、職員1人と11歳の女子生徒が負傷した。警察による調査の結果、容疑者は校長室につながる廊下で数回にわたり銃を発射したことが分かった。容疑者は犯行後、自発的に警察に出頭した