今月4日（現地時間）、ホルムズ海峡付近で発生した韓国船舶HMM「ナム（NAMU）号」の爆発・火災事件について、イラン国営メディアが6日、「海上ルールに違反した韓国船舶を標的にした」とし、攻撃を認めるかのような報道を行った。イラン国営のプレスTVはこの日、米国によるホルムズ海峡護衛作戦「プロジェクト・フリーダム」が48時間で中断されたことについて、「イランの非対称的抑止力を受け、ドナルド・トランプ米大統領が後退