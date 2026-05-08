MVP男が結果を出した。BEAST X・下石戟（協会）が5月7日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズの第1試合に登板。オーラスでライバルを僅差でまくりファイナルで初勝利を上げた。【映像】下石、オーラスでライバルを逆転する「劇的瞬間」前登板の試合でまさかの−2万点台を記録し敗れた下石が雪辱を果たした。当試合は起家から下石、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）、EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）、TEA