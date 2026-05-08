2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。社会部門の第4位は、こちら！（初公開日 2025/05/14）。【画像】サメの襲撃に遭い、亡くなった久野久芳さん（当時19歳）の姿＊＊＊名古屋から“一番近い島”として知られる、愛知県・日間賀島（ひまかじま）。この周辺の海域で、12年のあいだに8件のサメによる襲撃があり、襲われた全員が死亡しているという。この知られざる「人食いザメ事件」