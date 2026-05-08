調査結果について説明するNPO法人「全国言友会連絡協議会」の斉藤圭祐理事長（中央）＝4月、国会教職員研修用の吃音に関する独自教材を作成している教育委員会は8県にとどまり、そのうち全教職員対象に実施しているのは6県だったことが8日、分かった。吃音は100人に1人にみられるとされ、その多くが通常学級に在籍する。当事者団体のNPO法人「全国言友会連絡協議会」の斉藤圭祐理事長は「理解を促進するため、国は全教職員への研