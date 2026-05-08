ホルムズ海峡にあるイランのゲシュム島などで複数の爆発が確認されたとイランメディアが報じました。アメリカ軍による攻撃とみられています。【映像】イランメディア ゲシュム島で複数の爆発と報道イランメディアは7日、南部のバンダルアッバスやホルムズ海峡のゲシュム島で複数の爆発が確認されたと伝えました。このうちゲシュム島では港が標的となったとしています。アメリカのFOXニュースは、政府高官の話として、アメ