お笑いコンビ・おぎやはぎ（小木博明、矢作兼）が9日放送のMBS『痛快！明石家電視台』（毎週土曜後3：00〜4：00※関西ローカル）に出演する。【番組カット】おぎやはぎと爆笑トークを繰り広げる明石家メンバー一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。自分が似ていると思う有名人の名前を観覧者が記した回転式の“お名前ボード”をもとに、MC・明石家さんまが気になる“有名人”を指名。当てられた