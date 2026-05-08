◇卓球・世界選手権団体戦（2026年5月7日英ロンドン）準々決勝が行われ、男子で第1シードのスウェーデンが2―3で台湾に敗れる大波乱が起きた。第1試合、世界ランキング2位で北京五輪銀メダルのトルルス・モーレゴードが同7位の林繇儒に0―3で敗れる。その後、モーレゴードらが勝利して第5ゲームに突入したが、最後はアントン・シェルベリが林繇儒に屈した。スウェーデンは今大会、決勝トーナメントのシード