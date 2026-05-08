1971年（昭和46年）春、群馬県一帯で127人もの若い女性にナンパし、車に乗った30数人のうち16歳〜21歳の女性8人を殺害した男がいる。当時36歳の無職、大久保清。ベレー帽をかぶり最新のスポーツカーを乗り回し、自称画家を装った「男の正体」とは何だったのか。母は息子の強姦をとがめず「女に騙されたんだ」と励ました大久保の凶行を語るうえで、母親の存在は欠かせない。1935年生まれの大久保は、8人兄弟の三男として育ち