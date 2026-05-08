福島県の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールなどに衝突し高校生など21人が死傷した事故で、警察はマイクロバスを運転していた68歳の男を逮捕した。過失運転致死傷の疑いで逮捕されたのは新潟県胎内市の若山哲夫容疑者だ。若山容疑者は6日、福島県郡山市の磐越自動車道でマイクロバスを運転してガードレールなどに衝突し、このバスに乗っていた新潟市の北越高校ソフトテニス部員の稲垣尋斗さんを死亡させ、17人の高校生にけ