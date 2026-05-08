モデルで俳優の中条あやみが、9日放送のMBSテレビ『おしゃべり小料理ゆみこ』（後4：00※関西ローカル）に出演する。【番組カット】中条あやみ思い出の味…有働由美子アナ手作りの鶏のレバーパテ大阪出身のフリーアナウンサーの有働由美子がMCを務める同番組。「小料理ゆみこ」の店の自慢は、ゆみこ女将が予約客のためだけに試行錯誤を繰り返し、その日のためだけに作る一期一会の料理と聞き上手。“小料理屋だから聞ける”