X（旧Twitter）で話題になっているのは、何も信じられなくなってしまったわんこの姿。人間みたいな表情は記事執筆時点で51万8000回を超えて表示されており、「表情がまるで違うｗ」「ビフォーアフターの差が激しすぎ(笑)」「人間味あふれてて最高」などのコメントの他、2万5000件のいいねが寄せられました。 【写真：ウキウキで散歩する犬→行き先が『病院』で、注射を打たれてしまい…何も信じられなくなった『表