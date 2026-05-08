イギリス発祥のスポーツ・クリケットのワールドカップ予選が、8日から愛知県日進市で開かれるのを前に、愛知県の大村知事が出場選手らを激励しました。7日行われた歓迎会は、会場である日進市の口論義運動公園で行われ、参加する各国の選手やコーチらおよそ100人が参加しました。歓迎会には愛知県の大村秀章知事も出席し、出場選手らに激励の言葉を贈りました。大村秀章知事：「この大会が口論義運動公園