ヴィアイン新大阪ウエストは、「500系新幹線ルーム」の提供を5月1日から開始した。2027年ごろに引退を予定しているJR西日本の500系新幹線をテーマにした客室。客室数は2部屋で、「500系新幹線の再現・そのままの体験」をテーマに、それぞれ往年と現在の異なる設定とした。実際の500系等で使用されている標記やステッカー、座席などの部品の設置するほか、過去の貴重なポスターやパンフレットの複製品を掲示する。クッションとフッ